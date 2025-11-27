Slušaj vest

Slovenački takmičar u ski skokovima Anže Lanišek pobednik je današnjeg takmičenja Svetskog kupa u švedskom Falunu.

Lanišek je na velikoj skakaonici u Falunu upisao deveti trijumf u karijeri, a slavio je skokovima od 129 i 128,5 metara, sa ukupno 262,9 poena.

Poslednju pobedu za Sloveniju u Falunu ostvario je legendarni Primož Peterka 1998. godine.

Drugo mesto zauzeo je Austrijanac Štefan Embaher, skokovima od 128,5 i 129 metara, sa tačno tri poena zaostatka za Lanišekom, dok je treće mesto pripalo još jednom Slovencu - Domenu Prevcu (dva skoka od 129 metara, 258,7 poena).

Jučerašnji pobednik na maloj skakaonici, Austrijanac Štefan Kraft, zauzeo je deveto mesto, nakon slabog skoka u finalnoj seriji od 119 metara (bio vodeći nakon prve serije sa skokom od 133 metra).

Lanišek je pobedom preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu Svetskog kupa, a nakon četiri ovosezonska takmičenja ima 256 bodova.

Drugo mesto zauzima Kraft sa 234 boda, dok je treći njegov sunarodnik Danijel Čofenig sa 226 bodova.

Svetski kup u ski skokovima nastavlja se za vikend u finskoj Ruki.