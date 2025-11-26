Slušaj vest

Reprezentativka Srbije u kik-boksu Saida Bukvić izgubila je danas od Francuskinje Lindzi Tomas u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Abu Dabiju.

1/5 Vidi galeriju VELIKO PRIZNANJE ZA NAJBOLJE U SRBIJI: Predsednik svetske kik boks federacije posetio klub iz Batajnice! Foto: B- Gym Batajnica

U disciplini lou-kik sa težinskim limitom na 52 kilograma, aktuelna svetska šampionka Tomas rezultatom 2:1 dobila je takmičarku novopazarskog Bukvić tima i četvorostruku osvajačicu zlata sa seniorskih planetarnih smotri.

Tomas će u polufinalu odmeriti snage sa Filipinkom Gretel de Pas, koja je sa 2:1 pobedila Žuliju Karlini Dornelaš iz Portugala.

Drugi polufinalni par u Ujedinjenim Arapskim Emiratima čine Naphak Kamlangsil sa Tajlanda i Hrvatica Anđelina Videc.