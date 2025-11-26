Slušaj vest

Najbolje kod Železničara bile su Milica Živanović sa 12 i Mina Stanojević sa 10 poena.

Ezačibaši su do pobede predvodile Ebrar Karakurt sa 14, Magdalena Stisjak i Sinead Kisal sa po 12 i Dana Retke sa 11 poena.

Železničar će u drugom kolu, u sredu, 3. decembra od 19 časova u Hali sportova u Lajkovcu dočekati italijanski Vero Volej iz Milana.

