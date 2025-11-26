Odbojkašice Železničara iz Lajkovca poražene su u Istanbulu od Ezačibašija 0:3 (12:25, 16:25, 17:25), u prvom kolu Grupe C Lige šampiona.
Ostali sportovi
LIGA ŠAMPIONA ZA ODBOJKAŠICE: Železničar poražen u Istanbulu - Ezačibaši sigran u tri seta
Najbolje kod Železničara bile su Milica Živanović sa 12 i Mina Stanojević sa 10 poena.
Ezačibaši su do pobede predvodile Ebrar Karakurt sa 14, Magdalena Stisjak i Sinead Kisal sa po 12 i Dana Retke sa 11 poena.
Železničar će u drugom kolu, u sredu, 3. decembra od 19 časova u Hali sportova u Lajkovcu dočekati italijanski Vero Volej iz Milana.
(Beta)
