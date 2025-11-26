Slušaj vest

Rukometašice Srbije pobedile su večeras u Štutgartu selekciju Urugvaja 31:19 (15:10), u prvom kolu Grupe C Svetskog prvenstva.

Rukometašice Srbije startovale porazom na EP Foto: Tanjug

Srbiju su do pobede predvodile Sara Garović sa šest, Jovana Jovović sa pet i Aleksandra Vukajlović, Dunja Radević i Tamara Kocić sa po četiri pogotka.

Kod Urugvaja su se istakle Sabrina Vigna sa četiri i Paula Rueger sa tri pogotka.

Ranije danas, u istoj grupi, Nemačka je pobedila Island 32:25.

U drugom kolu, Srbija će igrati protiv Islanda, dok će se Urugvaj sastati sa Nemačkom.

