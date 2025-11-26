Slušaj vest

Odbojkašice Crvene zvezde izgubile su večeras na gostujućem terenu u Erkelinu od belgijskog Šapel le Erlemona 2:3 (25:19, 22:25, 25:21, 23:25, 7:15), u prvoj utakmici dvomeča šesnaestine finala Kupa izazivača.

Najefikasnije u ekipi Crvene zvezde bile su Katarina Stanković i Magdalena Obućina sa po 16 poena. Nađa Antonović je dodala 15 poena, Nikolina Lukić je upisala 12 poena, dok je Anica Popadić zabeležila 11 poena.

U ekipi Šapel le Erlemona najefikasnija je bila Tea Radović sa 34 poena, dok je Katerina Kunikova dodala 17 poena.

Revanš je na programu 4. decembra u dvorani "Profesor dr. Branislav Pokrajac" na Banjici.

Po propozicijama ;Evropske odbojkaške konfederacije (CEV), za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija tri boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija dva, a poraženi jedan bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje "zlatni set", koji se igra odmah po završetku druge utakmice. "Zlatni set" se igra do 15 poena.

Pobednik ovog dvomeča će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela između danskog Holtea i austrijskog Graca.