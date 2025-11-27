Slušaj vest

Sportski centar "Futog" će 28. i 29. novembra biti domaćin Nacionalnog kupa Srbije u vaterpolu.

Tokom dvodnevnog turnira, najbolje ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji nadmetaće se za prestižni trofej Kupa Srbije. SC Futog, jedan od tri olimpijska bazena u Srbiji, svojim kapacitetima i modernom infrastrukturom omogućava da se takmičenje održi na najvišem nivou.

Vaterpolo Kup Srbije Foto: VSS

Kompleks raspolaže olimpijskim bazenom dimenzija 50 x 25 metara, dečijim bazenom, svlačionicama, prostorijama za timove i parkingom za posetioce, sa ukupnim kapacitetom do 600 gledalaca, od kojih je 500 sedećih mesta.

"Velika nam je čast što će Sportski centar Futog biti domaćin jednog od najvažnijih vaterpolo događaja u Srbiji. Naši kapaciteti i moderno opremljeni bazeni omogućavaju da se turnir održi na vrhunskom nivou, a nadamo se da će posetioci uživati u uzbudljivim utakmicama i podržati najbolje domaće ekipe. Vaterpolo kup Srbije u Futogu potvrđuje našu posvećenost razvoju vodenih sportova i promociji sportskog duha u zajednici. Zahvalio bih se i gradonačelniku Novog Sada gospodinu Žarku Mićinu na poverenju i velikoj podršci “, izjavio je Nikola Rađen, direktor SC Futog.

Učešće su potvrdile četiri muške i četiri ženske ekipe.

Polufinalne utakmice održaće se 28. novembra, dok su finalni mečevi zakazani za 29. novembar. Utakmice će se prenositi na TV Arena Sport.

Raspored utakmica:

Polufinala, 28. novembar:

Ženska kategorija:

Palilula - Partizan, 14:00

Vojvodina - Crvena zvezda, 16:15

Muška kategorija:

Šabac - Sava, 18:30 (TV prenos Arena Sport)

Radnički - Novi Beograd, 20:45 (TV prenos Arena Sport)

Finale, 29. novembar:

Žene, 17:00 (TV prenos Arena Sport)

Muškarci, 20:00 (TV prenos Arena Sport)

Vaterpolo Kup Srbije, raspored mečeva Foto: Screenshot

Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i vaterpola da dođu i podrže takmičare, uživajući u vrhunskim utakmicama i atmosferi koju pruža Sportski centar Futog.

