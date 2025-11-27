Slušaj vest

Promocija knjige "Teorija sporta" urednika prof. dr Vladimira Koprivice i prof. dr Adama Petrovića u izdanju Fakulteta za sport Univerziteta „"Union – Nikola Tesla" održana je u punoj sali Doma kulture Studentski grad.

Koliki je značaj ovog dela najbolje se vidi iz recenzije akademika Vladimira Kostića koji je napisao "radi se o kapitalnom delu koje jednostavno stavlja pečat na vreme pre njegovog objavljivanja".

A koliku je pažnju izazvalo pokazuje prisustvo velikog broja sportista i sportskih radnika uključujući aktuelnog ministra sporta i čuvenog odbojkaškog trenera Zorana Gajića, jednog od najboljih vaterpolista u istoriji Filipa Filipovića, košarkaškog stručnjaka Dejana Radonjića, vaterpolistu Jugoslava Vasovića, košarkaše Miška Marića i Predraga Samardžiskog, Božidara Đurkovića, predsednika Rukometnog saveza Srbije, čuvenog trenera Batu Đorđevića, poznate sportske stručnjake i novinare...

Promocija knjige Teorija sporta Foto: Goran Srdanov

Prof. dr Vladimir Koprivica, jedan od najpoznatijih stručnjaka za fizičku pripremu i dugogodišnji dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Fakulteta za sport Univerziteta "Union – Nikola Tesla", govorio je o tome kako je nastala knjiga "Teorija sporta".

"Ideja je nastala pre više od tri godine i vrlo brzo je počela realizacija. Kada je su počela elektronska izdanja pomislili smo da je knjiga mrtva, da će nestati, ali na sreću nije tako. I ova knjiga nam pokazuje koliko je sport važan“, istakao je profesor Koprivica i nastavio „Od 48 autora samo je 14 iz trenerske struke. To samo pokazuje da smo se bavili svim aspektima. Mi smo napravili jedno delo koji nije viđeno do sada, ali nismo završili posao. Nadam se da ćemo nastaviti ovaj put i da nas u budućnosti čeka neka nova Teorija sporta".

Jedan od recenzenata knjige je i ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić. Čuveni odbojkaški trener koji je vodio Jugoslaviju do olimpijskog zlata 2000. godine u Sidneju biranim rečima je govorio o izdanju "Teorija sporta".

"Ovakva obimna knjiga je nedostajala našem sportu. Mi kao i svi volimo da se hvalimo da smo zemlja sporta. Kada se pogleda da smo uz Sovjetski Savez bili olimpijski šampioni u pet kolektivnih sportova, onda to zaista i jesmo. Nažalost današnji trenutak u srpskom sportu nije sjajan i ono na šta se svi žale je nedostatak stručnog kadra. Ovakve knjige će pomoći da se dođe do novih znanja i da ovakve stvari dođu do onih koji rade u praksi. Čestitam svima koji su učestvovali u stvaranju ovog dela", istakao je Zoran Gajić.

Prisutnima su se obratili i recenzenti prof. dr Veroljub Stanković, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Prištini i prof. dr Bojan Međedović, dekan Fakulteta za sport Univerziteta "Union – Nikola Tesla".

U ime izdavača Fakulteta za sport Univerziteta "Union – Nikola Tesla" govorio je predsednik Saveta Bojan Sekulić.

"Mislim da svi koji ste ovde imali ste debeo razlog da dođete. Čestitam profesoru Vladimiru Koprivici i svim autorima na ovom izdanju. Mi kao Fakultet za sport ćemo nastaviti da radimo na izdavačkoj delatnosti i doprinosimo još više razvoju nauke u sportu", rekao je Bojan Sekulić.

Knjiga ima ukupno 48 koautora i ne postoji takvo delo slično u svetu. Naslovnu stranu knjige "Teorija sporta" uradio je Zoran Blažina nekadašnji dekan Fakulteta primenjenih umetnosti, a između ostalog predavao je dizajn naslovnih strana. Čuveni fotoreporter Mihajlo Miki Antić omogućio je da knjiga bude bogato ilustrovana sportskim fotografijama.

