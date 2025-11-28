Slušaj vest

Britanac u ukupnom poretku trenutno ima 24 boda više od timskog kolege Oskara Pjastrija i Maksa Verstapena iz Red Bula. Šampionsku titulu moći će da obezbedi već ovog vikenda ukoliko u Dohi osvoji najmanje dva boda više od obojice konkurenata.

"Osećam se isto kao kada sam bio 35 bodova iza, i isto sada kada sam 24 ispred. To je za sada moja snaga", rekao je Lando Noris, a preneo Bi Bi Si.

On je krajem avgusta bio u velikom minusu za Pjastrijem, ali je serijom dobrih rezultata preokrenuo situaciju i preuzeo vođstvo u šampionatu. U međuvremenu je i Verstapen uspeo da se uključi u borbu, iako je posle VN Holandije zaostajao čak 104 boda.

Noris je istakao da se njegov osećaj u bolidu nije promenio otkako je preuzeo vođstvo.

"Ne osećam se drugačije u autu sada kada vodim nego ranije. Sve izgleda isto i to mi odgovara", dodao je on.

Prošlog vikenda obojica Meklarenovih vozača su diskvalifikovani sa Velike nagrade Las Vegasa zbog prevelikog trošenja zaštitnih blokova na podu bolida, čime su izgubili važne bodove. Noris je priznao da je to bilo razočaravajuće, ali da je uspeo brzo da se oporavi.

"Naravno da boli, svi smo bili razočarani, ali uspeo sam da se odmorim nekoliko dana i da se potpuno fokusiram na ovaj vikend", rekao je Noris.

Dodao je da Meklaren želi da zadrži isti pristup kao i na prethodnim trkama.

"Nema potrebe da menjamo pristup. Radimo dobar posao i nema razloga da išta radimo drugačije", zaključio je Noris.

(Beta)