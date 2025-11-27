Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca nisu uspeli da se plasiraju u Ligu šampiona, pošto su u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija u Ljubljani izgubili od slovenačke ekipe ACH Volej 0:3 u setovima (17:25, 21:25, 20:25).
KRAGUJEVČANI OSTALI BEZ LIGE ŠAMPIONA: Radnički poražen od ACH Voleja u revanšu
U prvoj utakmici trećeg kola ACH Volej je pobedio 3:0 (25:13, 25:20, 25:23).
Radnički će nastaviti takmičenje u šesnaestini finala Kupa CEV dvomečom protiv Fenerbahčea. Utakmice se igraju 10. decembra i 7. januara.
ACH Volej će u Ligi šampiona igrati u Grupi A sa Trentom (Italija), Zirat bankom (Turska) i Turom (Francuska).
