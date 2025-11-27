Slušaj vest

U prvoj utakmici trećeg kola ACH Volej je pobedio 3:0 (25:13, 25:20, 25:23).

Radnički će nastaviti takmičenje u šesnaestini finala Kupa CEV dvomečom protiv Fenerbahčea. Utakmice se igraju 10. decembra i 7. januara.

ACH Volej će u Ligi šampiona igrati u Grupi A sa Trentom (Italija), Zirat bankom (Turska) i Turom (Francuska).

(Beta)

