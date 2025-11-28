JEDINSTVENA PODRŠKA MLADIMA: Čukarica spremna da predstavi nacrt programa "Student-sportista"
Gradska opština Čukarica pripremila je jedinstven nacrt pravilnika za novi program „Student–sportista“, namenjen studentima koji aktivno treniraju, postižu sportske rezultate i istovremeno studiraju. Program je razvijen u okviru resora za sport GO Čukarica, u saradnji sa pravnom službom opštine i Sekretarijatom za sport i omladinu Grada Beograda.
Iz opštine navode da je, nakon višemesečnog rada, pripremljen dokument koji predviđa finansijsku podršku studentima–sportistima, ali naglašavaju da je reč o nacrtu koji tek treba da prođe dalju proceduru. Projekat je već dobio podršku predsednika opštine Nikole Aritonovića, što predstavlja dodatni vetar u leđa inicijativi.
Cilj predloženog programa je da pomogne mladima koji svakodnevno treniraju i takmiče se, a paralelno pohađaju visoko obrazovanje, zbog čega se njihove porodice često suočavaju sa velikim troškovima.
„Mladi sportisti ulažu ogromnu energiju u treninge i studije uz velike troskove. Ovaj program ima za cilj da njima i njihovim roditeljima pomogne finansijski da izdrže taj pritisak.“, izjavio je član Veća za sport GO Čukarice Đorđe Bulić.
Tri ustanove obuhvaćene nacrtom
Predviđeno je da bi podrška bila usmerena studentima koji pohađaju ustanove na teritoriji Čukarice:
* Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
* Šumarski fakultet
* Visoka hotelijerska škola
Program predviđa mogućnost sufinansiranja ili plaćanja školarine, u skladu sa uslovima konkursa i raspoloživim budžetom opštine.
Ko bi mogao da konkuriše
Prema nacrtu, pravo učešća imali bi:
* studenti sa prebivalištem na Čukarici
* kategorisani sportisti
* takmičari u zvaničnim sportskim sistemima
* studenti bez drugih sportskih stipendija
Javna debata - sledeći korak
U narednim danima biće organizovana javna debata sa klubovima, trenerima, sportistima i profesorima, kako bi se kroz sugestije odredili kriterijumi kategorizacije kandidata.
Iz opštine ističu da se radi o projektu koji predstavlja značajan korak u oblasti podrške mladim sportistima, ali naglašavaju da će dalji koraci zavisiti od procedure i odluke Skupštine opštine.
