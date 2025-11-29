Slušaj vest

Rukometna lepotica Sara Garović u 31. godini debituje na velikim takmičenjima u dresu Srbije.



Atraktivna crnka i rukometašica Crvene zvezde Sara Garović očekuje mnogo od reprezentacije na Svetskom prvenstvu, koje traje u Nemačkoj i Holandiji. Minutažu bi ova levoruka devojka trebalo da deli sa Anđelom Janjušević.

Zvezda je vratila u život

U poslednje dve ipo godine Sara Garović igra za Crvenu zvezdu sa kojom je bila šampionka Srbije. Zanimljivo kao devojčica obožavala je fudbal. Pre toga, gradila je karijeru u mnogim klubovima. Počela je u Avali i Voždovcu, igrala na dvojnu registraciju za Inđiju.

Potom su usledili beogradski Radnički, Junior, Medicinar iz Šapca i Bekament iz Aranđelovca. Imala je epizode u inostranstvu, gde je igrala u Poljskoj, a onda i u Nemačkoj, gde je sa Borusijom iz Dortmunda ostvarila zapažene uspehe i u klupskim evropskim takmičenjima.

Baš tokom boravka u Poljskoj, kada je imala samo 20 godina, Sara se susrela sa velikim problemima. Klub Kožalin isplaćivao joj je platu "na ruke", a ne preko važeće radne dozvole. Čak su je u klubu terali da igra povređena, a i pogrešno su je lečili, čime su joj ugrozili zdravlje.

Poljaci je terali da radi "na crno"

Kada je otišla na kratko u Srbiju i vratila se, na aerodromu u Berlinu je zaustavljena i dobila je trajnu zabranu ulaska u zemlje Evropske unije. To joj je praktično onemogućilo nastavak internacionalne karijere. Samim tim, bila je "izbačena" iz inostranog rukometa na duži period.

- Poljaci nisu plaćali porez, pošto Srbija nije zemlja EU, držali su me na crno. Bila sam klinka, otišla sam tamo da igram rukomet, nisam se bavila papirologijom, nisam imala nekog ko stoji iza mene menadžera. I kada sam se vratila posle jednog boravka u Beogradu, Nemci su mi zatvorili granice EU na tri godine i samim tim moj ugovor je ostao zarobljen. Ukratko, u Poljskoj sam se vodila kao turista, a ne profesionalni sportista. Zato sam vraćena u Srbiju, jer nisam provela mesec dana van EU - otkrila je Garovićeva jednom prilikom i dodala:



- Želela sam da tužim Poljake, u tom trenutku je naš Savez trebalo da stane iza mene kao seniorskog reprezentativca, međutim to se nije desilo. Tadašnji predsednik RSS Božidar Đurković je rekao da ne može Savez da se zamera zbog jednog igrača. On je to tako video, a ja sam se osetila izdano, jer od koga ćeš da očekuješ da stane iza tebe, ako ne neko tvoj, što se nije desilo.

Majčinstvo i luda prosidba

Posle tih problema, Sara je odlučila da napravi pauzu. Rodila je, postala majka i posvetila se svom sinu Viktoru, koji sada ima osam godina.

- Roditeljstvo i majčinstvo su nešto najlepše što mi se desilo, nešto fenomenalno. Dosta me izdiglo, ali je i teško, posebno danas, kad svi negde jurcamo i kad imamo klupske obaveze dva puta dnevno, ali uspevam.

Pre nekoliko godina oduševila je Srbiju, kada je javno zaprosila tadašnjeg momka. Sve njene koleginice na utakmicu su izašle u majicama "Da te volim, malo je reći".

- Mladost ludost! Sad sam matora. Stojim iza toga, u tom trenutku sam se tako osećala. Ne mislim da je bilo ništa loše, bila sam zaljubljena, blesava spontano je došlo. Odgovorio je, "da", ali kasnije smo raskinuli. Trebalo je samo da me isprati, ništa drugo. Usledila je ljubomora i kraj. Sada to ne bih ponovila, pustila bih druge da kleče.

Nepravedni Uroš Bregar

Bivši selektor srpskih rukometašica Slovenac Uroš Bregar smatrao je da mu Sara Garović nije potrebna i nije ju zvao na reprezentativna okupljanja, dok je sadašnji Španac Hose Ignasio Prades jasno rekao da mu iskustvo i znanje Zvezdine rukometašice itekako treba.

Na utakmici protiv Urugvaja, na svom debiju na Svetskom prvenstvu, Sara Garović postigla je šest golova, protiv Islanda dva, jer se maksimalno podredila ekpi. Svojim iskustvom i znanjem itekako pomaže mlađim rukometašicama, a njeno prisustvo u nacionalnom timu donosi dodatnu fleksibilnost i širinu igračkog kadra.