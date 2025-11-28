Slušaj vest

Vanda Nara svakodnevno objavljuje fotke na Instagramu, tako da 17,6 miliona njenih fanova uvek znaju gde se nalazi i šta radi. Tako je bilo i poslednjih nekoliko dana...

Bivša supruga fudbalera Maksija Lopeza i Maura Ikardija uživa u slobodi i ovoga puta je pokazala bujno poprsje na jednom stadionu. “Ovo su moji snimci iz poslednjih deset dana”, napisala je u komentaru i zakačila više od desetak slika.

Na pojedinim fotkama se vidi i jedna muška figura, istetoviran na više mesta, pa se svi pitaju ko je taj misteriozni lik. Svi tipuju na repera L-Gantea, s kojim je bila u vezi, ali su početkom 2025. godine raskinuli.

1/14 Vidi galeriju Vanda Nara u provokativnom izdanju Foto: Printscreen / Instagram / wanda_nara

Ko zna, možda su se u međuvremenu pomirili, a možda je u pitanju neki novi muškarac u njenom životu, jer voli mlade, tetovirane i, naravno, bogate.

Kurir sport / Espreso