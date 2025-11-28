VANDA NARA OTIŠLA NA STADION, PA POKAZALA GRUDI! Otkopčala duks i otišla korak dalje, ali svi se pitaju ko je tetovirani misteriozni dečko... FOTO
Vanda Nara svakodnevno objavljuje fotke na Instagramu, tako da 17,6 miliona njenih fanova uvek znaju gde se nalazi i šta radi. Tako je bilo i poslednjih nekoliko dana...
Bivša supruga fudbalera Maksija Lopeza i Maura Ikardija uživa u slobodi i ovoga puta je pokazala bujno poprsje na jednom stadionu. “Ovo su moji snimci iz poslednjih deset dana”, napisala je u komentaru i zakačila više od desetak slika.
Na pojedinim fotkama se vidi i jedna muška figura, istetoviran na više mesta, pa se svi pitaju ko je taj misteriozni lik. Svi tipuju na repera L-Gantea, s kojim je bila u vezi, ali su početkom 2025. godine raskinuli.
Ko zna, možda su se u međuvremenu pomirili, a možda je u pitanju neki novi muškarac u njenom životu, jer voli mlade, tetovirane i, naravno, bogate.
Kurir sport / Espreso