Vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je najbrži na današnjem prvom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Katara.

Njegov klupski kolega Lando Noris bio je drugi sa 0,058 sekundi zaostatka, a treći je bio vozač Aston Martina Fernando Alonso sa 0,386 sekundi zaostatka.

Vozač Vilijamsa Karlos Sainc bio je četvrti, peto mesto zauzeo je Isak Hadžar iz RB, a sktuelni svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula bio je šesti.

Sedmi je bio Aleksander Albon iz Vilijamsa, osmi Šarla Lekler iz Ferarija, deveti Lans Strol iz Aston Martina, a deseto mesto je zauzeo vozač Mercedesa Kimi Antoneli.

Kasnije danas voze se kvalifikacije za sprint trku.

Sutra su na programu kvalifikacije i sprint trka, dok je start trke za Veliku nagradu Katara zakazan za nedelju u 17 časova.

