Slušaj vest

Sedmostruki svetski šampion je kvalifikacije u Las Vegasu prošle sedmice završio a poslednjem 20. mestu, a trku je završio kao 10. ali je posle diskvalifikacije vozača Meklarena na kraju bio osmi.

Hamilton je početkom godine iz Mercedesa prešao u Ferari, nije ostvario očekivane rezultate zbog čega je u više navrata davao negativne komentare o svojim nastupima.

"To je bilo u jeku frustracije. Često je mnogo frustracija na kraju trka koje nisu dobro prošle. Dakle, ne, uzbuđen sam da vidim šta će tim izgraditi sledeće godine i da nastavim da gradim sa njima", rekao je Hamilton, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Upitan da li bi i dalje potpisao za Ferari da je znao koliko će teška biti ova sezona, Hamilton je odgovorio: "Ne žalim zbog odluke da se priključim ekipi".

"Znam da je potrebno vreme za igradnju i rast u organizaciji i to sam očekivao", dodao je 40-godišnji Britanac.

Ove sezone nije imao nijedan plasman na pobedničko postolje, ali je pobedio u sprintu u Kini. Do kraja sezone ostale su dve trke, u Kataru i Abu Dabiju i ako u njima ne završi među prva tri vozača, prvi put u karijeri završiće sezonu bez plasmana na podijum.

On je rekao da Ferari ima mnogo posla tokom zime kako bi poboljšao rad na stazi.

"Analiziraćemo sezonu i ima mnogo poboljšanja koje moramo zajedno da napravimo, ali niko u timu nema nikakve iluzije da moramo da odigramo svoje uloge i verujem da mi to možemo. Nadam se da ćemo sprovesti i napraviti te promene zajedno sa, nadam se, bolim paketom sledeće godine", naveo je on.

Hamilton je rekao i da nije zabrinut što je njegov timski kolega Šarl Lekler ostvario bolje rezultate ove sezone.

"U ovom periodu sam se fokusirao na moju stranu garaže. Očigledno je Šarl obavio sjajan posao. Ove je sedam godina, ima ekipu sa kojom radi dugo godina. To je dobro podmazana mašina. Kod mene je nova grupa ljudi. Za mene je ovo novo okruženje na koje se još navikavam u radu", rekao je Hamilton.

Pretposlednja trka u sezoni za Veliku nagradu Katara vozi se u nedelju 30. novembra od 17 časova.

1/11 Vidi galeriju Luis Hamilton u Ferariju Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP / Profimedia, Cristopher Ponso/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

(Beta)