Slušaj vest

Posetioce očekuje veče ispunjeno adrenalinom, vrhunskim borbama i dinamičnim programom, dok će oni koji ne mogu da prisustvuju događaju uživo moći da prate manifestaciju putem televizijskog kanala “Arena Fight” i kanala “Central Info“.

Ovogodišnja manifestacija donosi posebnu atrakciju – međunarodni super meč u sportskom obaranju ruke između reprezentacije Srbije i ekipe iz Češke. Ovaj duel najavljen je kao jedan od najuzbudljivijih momenata večeri i biće kruna bogatog programa pripremljenog u čast decenijskog jubileja.

U Trsteniku će se ponovo osetiti prava sportska groznica, biće veliki broj gledalaca i ljubitelja borilačkih disciplina. Deseti “Lazarev megdan” biće najuspešnije i najsvečanije izdanje do sada.

Ne propustiteOstali sportoviSVETSKI KUP U KOPER MAUNTINU: Marko Odermat pobednik u superveleslalomu
screenshot-2.jpg
Ostali sportoviLUIS HAMILTON ISKREN: Izjave posle trke u Las Vegasu posledica frustracije
Luis Hamilton
Ostali sportoviJEDINSTVENA PODRŠKA MLADIMA: Čukarica spremna da predstavi nacrt programa "Student-sportista"
Bulić 4.jpg

Kako će Žoc da izdrži pritisak armije: Ovakav doček je nezapamćeno u istoriji našeg sporta  Izvor: Kurir televizija