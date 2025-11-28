Trstenik će 29. novembra postati centar borilačkih sportova u regionu, jer će u Hali sportova od 18 časova biti održan jubilarni, 10. “Lazarev megdan”, događaj koji je tokom prethodne decenije postao jedan od najprepoznatljivijih sportskih brendova u Srbiji.
DESETI “LAZAREV MEGDAN” U BORILAČKIM VEŠTINAMA: Sportski spektakl u Trsteniku 29. novembra
Posetioce očekuje veče ispunjeno adrenalinom, vrhunskim borbama i dinamičnim programom, dok će oni koji ne mogu da prisustvuju događaju uživo moći da prate manifestaciju putem televizijskog kanala “Arena Fight” i kanala “Central Info“.
Ovogodišnja manifestacija donosi posebnu atrakciju – međunarodni super meč u sportskom obaranju ruke između reprezentacije Srbije i ekipe iz Češke. Ovaj duel najavljen je kao jedan od najuzbudljivijih momenata večeri i biće kruna bogatog programa pripremljenog u čast decenijskog jubileja.
U Trsteniku će se ponovo osetiti prava sportska groznica, biće veliki broj gledalaca i ljubitelja borilačkih disciplina. Deseti “Lazarev megdan” biće najuspešnije i najsvečanije izdanje do sada.
