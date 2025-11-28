Slušaj vest

Promoter Edi Hern rekao je danas da bi poraz nekadašnjeg svetskog šampiona Entonija Džošue od jutjubera Džejka Pola predstavljao kraj boksa.Bivši dvostruki svetski šampion Džošua i nekadašnji jutjuber koji se sada bavi boksom Pol, boksovaće 19. decembra u Majamiju.

Pol je do sada imao 13 profesionalnih borbi i na granici je kruzer kategorije.

Eventualni poraz nekadašnjeg olimpijskog šampiona bacio bi mrlju na njegovu karijeru, ali Hern ne veruje da bi to moglo da se dogodi.

"On je među 50 najboljih na svetu, u krezer kategoriji. On je sada legitimna kruzer kategorija. Jednostavno ne mislim da je svetska klasa i ne mislim da postoji bilo koja verzija kruzera koja može da se suprotstavi teškašu i da pobedi Entonija Džošuu", rekao je Hern, preneo je Skaj.

"Možda grešim. Ako grešim, mislim da je moje vreme prošlo. Ne samo da se Entoni Džošua i ja povučemo, mislim da bi svi trebalo da se povuku. Dakle, Ej Džej, teret boksa je na tvojim leđima, čoveče", dodao je on.

Hern očekuje da će Džošua brzo pobediti Pola.

"Zaista verujem da će ovo biti jednostavno uništenje. Ovo je prava borba, ovo je sankcionisano takmičenje. Potpuno je nezakonito imati bilo kakav dogovor o tome kako će se borba odvijati. Svaka čast Džejku Polu, pristao je na pravu borbu. Za manje od jednog minuta borbe, pomisliće: 'Šta pobogu radim ovde? I još važnije: 'Šta ću da uradim?'", dodao je Hern.

"Za Džejka Pola nema izlaza iz ove borbe. Vrlo brzo će videti o čemu se ovde radi i neće biti prijatno", ocenio je on.

Hern je rekao da Džošuu ne zanima duga borba i ako oseti slabost ili čak agresivnost protivnika, da će to biti kraj.

"Kada 'pusti' ruku u ovoj borbi, to će biti ogroman problem za Džejka Pola. Da li će sačekati trenutak, možda. Ali i ako Džejk Pol pokaže neki znak agresivnosti, borba je gotova. Rekao bih da su dve runde, bio bih razočaran ako ga Ej Džej ne bude završio u dve runde", naveo je Hern.