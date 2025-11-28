Slušaj vest

Vozač Meklarena Oskar Pjastri startovaće sa pol pozicije u sprint koja se vozi u sklopu trke Formule 1 za Veliku nagradu Katara, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

1/14 Vidi galeriju Oskar Pjastri Foto: Printskrin/Instagram

Pjastri je u poslednjim trenucima kvalifikacija preuzeo pol poziciju od vozača Mercedesa Džordža Rasela. Pjastri je ostvario rezultat od 1:20,055 minuta.

Rasel je bio sporiji za 0,032 sekunde.

Sa treće pozicije startovaće vodeći u generalnom plasmanu Lando Noris iz Meklarena, koji je za timskim kolegom zaostao 0,230 sekundi.

Vozač Aston Martina Fernando Alonso bio je četvrti, a peto i šesto mesto zauzeli su vozači Red Bula Juki Cunoda i aktuelni šampion Maks Verstapen.

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli bio je sedmi, a Karlos Sainc iz Vilijamsa osmi. Deveti je bio Šarl Lekler iz Ferarija, a 10. mesto zauzeo je Aleksandar Albon iz Vilijamsa.

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija startovaće sa 18. mesta.

Sprint trka na programu je u subotu od 15 časova, a kvalifikacije se voze četiri sata kasnije.

Pretposlednja trka u šampionatu za Veliku nagradu Katara na programu je u nedelju od 17 časova.