Vaterpolisti Šapca plasirali su se  u finale Kupa Srbije u Futogu, pošto su u polufinalu pobedili svoju filijalu Savu 16:5 (3:1, 2:1, 5:0, 6:3).

 U pobedničkoj ekipi najefikasniji je bio Andrija Korać sa četiri gola, a ;Ognjen Moračanin i Aljoša Mačić postigli su po tri.

Šabac je četvrti put u finalu Kupa, a za trofej će igrati protiv boljeg iz večerašnjeg duela Radničkog iz Kragujevca i branioca trofeja Novog Beograda.

Vaterpolo Izvor: Arena Sport