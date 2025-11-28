Za trofej će igrati protiv boljeg iz duela Radničkog iz Kragujevca i branioca trofeja Novog Beograda.
KUP SRBIJE
ČEKAJU RIVALA U BORBI ZA TROFEJ: Vaterpolisti Šapca u finalu Kupa Srbije
Vaterpolisti Šapca plasirali su se u finale Kupa Srbije u Futogu, pošto su u polufinalu pobedili svoju filijalu Savu 16:5 (3:1, 2:1, 5:0, 6:3).
U pobedničkoj ekipi najefikasniji je bio Andrija Korać sa četiri gola, a ;Ognjen Moračanin i Aljoša Mačić postigli su po tri.
Šabac je četvrti put u finalu Kupa, a za trofej će igrati protiv boljeg iz večerašnjeg duela Radničkog iz Kragujevca i branioca trofeja Novog Beograda.
