Velika pobeda rukometašice Srbije!
Ostali sportovi
SRPKINJE NE MOGU BEZ DRAME! Rukometašice preživele Island i plasirale se u drugu fazu SP
Slušaj vest
Ženska rukometna reprezentacija Srbije slavila je nad Islandom sa 27:26 u meču drugog kola na Svetskom prvenstvu i tako se plasirala u narednu fazu.
Izabranice Hose Ignasija Pradesa Ponsa zabeležile su dve pobede i obezbedile plasman u Glavnu rundu i bar dva boda.
Junakinja ovog meča bila je Jovana Risović, odbranila je tri zicera u poslednjih pet minuta, poslednji na 10 sekundi do kraja.
Srbija je posle dva kola na maksimalnom učinku sa 2-0, kao što ima i Nemačka. Urugvaj i Island su na 0-2.
Naša reprezentacija narednu utakmicu igra u nedelju od 18.00 časova protiv Nemačke, inače domaćina ovog takmičenja.
Reaguj
Komentariši