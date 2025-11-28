Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Srbije slavila je nad Islandom sa 27:26 u meču drugog kola na Svetskom prvenstvu i tako se plasirala u narednu fazu.

Izabranice Hose Ignasija Pradesa Ponsa zabeležile su dve pobede i obezbedile plasman u Glavnu rundu i bar dva boda.

Junakinja ovog meča bila je Jovana Risović, odbranila je tri zicera u poslednjih pet minuta, poslednji na 10 sekundi do kraja.

Srbija je posle dva kola na maksimalnom učinku sa 2-0, kao što ima i Nemačka. Urugvaj i Island su na 0-2.

Naša reprezentacija narednu utakmicu igra u nedelju od 18.00 časova protiv Nemačke, inače domaćina ovog takmičenja.