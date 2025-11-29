Slušaj vest

U istorijskom danu za šabački vaterpolo i duelu dve ekipe iz ovog grada, vaterpolisti Šapca pobedili su Savu rezultatom 16:5 i tako su se plasirali u finale završnog turnira Kupa Srbije u Futogu.

Mladi vaterpolisti Save parirali su iskusnijim kolegama tokom prvog poluvremena i posle dve četvrtine rezultat je bio 5:2 u korist ekipe koju predvodi Nemanja Ličanin. U nastavku je Šabac, kao što je i bilo očekivano, pojačao ritam i došao do ubedljive pobede.

Najefikasniji kod pobednika bio je Andrija Korać sa četiri gola, dok su Ognjen Moračanin i Aljoša Mačić dodali po tri.

1/4 Vidi galeriju Polufinale Kupa Srbije u vaterpolu Šabac - Sava Foto: Slobodan Sandić

Protivnik Šapca u finalu Kupa biće Novi Beograd koji je posle drame savladao Radnički iz Kragujevca.

