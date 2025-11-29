Slušaj vest

Pričalo se neko vreme da će Ivana Ilić (23), jedna od najboljih srpskih sprinterki u poslednjih nekoliko godina napustiti Partizan i preći u Crvenu zvezdu, a to je sada dobilo i potvrdu.

Atletki klub Crvena zvezda je saopštio ovu vest.

- Neprikosnovenu sprintersku kariјeru Ivana Ilić nastavlja u Crvenoј zvezdi. Јuniorsku kategoriјu obeležila јe prvom srpskom medaljom na Evropskom prvenstvu na 100metara, a nadomak nje bila јe kasniјe i petim mestom na Svetskom prvenstvu.

Ivana Ilić, atletičarka Foto: Instagram/ivanaailicc, STARSPORT/STARSPORT

Ostaјu zapisani U20 nacionalni rekordi na 100 metara 11.38 sekundi i na 200 metara 23.62. Niz uspeha јe nastavljen titulom balkanske seniorske prvakinje na 100 metara i postavljanjem U23 rekordna u toј disciplini na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Izmiru prošle godine. Nova poglavlja atletske istoriјe spremna su da se ispišu - poručili su iz AK Crvena zvezda.

Oglasila se i mlada atletičarka.

- Uveliko traјu pripreme za dvoransku sezonu. Glavni cilj za 2026. godinu mi јe drugo uzastopno Evropsko prvenstvo u Birmingemu. Nadam se ličnim i državnim rekordima i zato sam izabrala Crvenu zvezdu kao naјbolju podršku. Veruјem u dugoročnu saradnju - rekla je Ivana ilić.

