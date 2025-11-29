Slušaj vest

Ivana Ilić (23) je u Crvenu zvezdu prešla direktno iz redova večitog rivala. Jedna od najboljih srpskih sprinterki će raditi u Novom Sadu sa trenerom Goranom Obradovićem, a crveno-beli su ponosno saopštili vest o njenom dolasku.

Ivana Ilić, atletičarka
