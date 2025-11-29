Mlada atletičarka je promenom kluba obradovala navijače Crvene zvezde.
BOMBA
NA NJOJ SE SVE OCRTAVA, A JEDNA JE OD NAJBOLJIH! Ovo je prelepa sportistkinja koja je jednim potezom podigla Srbiju na noge (GALERIJA)
Ivana Ilić (23) je u Crvenu zvezdu prešla direktno iz redova večitog rivala. Jedna od najboljih srpskih sprinterki će raditi u Novom Sadu sa trenerom Goranom Obradovićem, a crveno-beli su ponosno saopštili vest o njenom dolasku.
Ivana Ilić, atletičarka Foto: Instagram/ivanaailicc, STARSPORT/STARSPORT
