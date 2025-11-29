Slušaj vest

Adrian Sutil je uhapšen i trenutno se nalazi u pritvoru nakon međunarodne policijske akcije.

Nemac je uhapšen zbog sumnji na prevaru i proneveru, preneo je nemački "Bild".

Nekadašnji vozač Formule 1 je priveden od strane nemačke policije, a Tužilaštvo u Štutgartu je dostavilo potvrdu da je nekoliko objekata pretreseno u saradnji sa Državnom kriminalističkom policijom Baden-Virtemberga.

Vozač navodno nije želeo da javno komentariše optužbe.

Foto: Křenek Jiří / ČTK / Profimedia

Sutil je vozio u Formuli 1 od 2007. do 2011, godine, a onda i od 2013. do 2014. godine. Tokom karijere je bio vozač ekipa Spajker, Fors Indija i Sauber.

Pre i posle Formule 1 je bio i te kako aktivan u auto-moto sportu. Nakon što je završio sa bolidima, između ostalog, takmičio se u "Ferari čelendžu".

