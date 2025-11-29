Slušaj vest

U egzibiciji protiv Evgenija Gončarova Amerikanac je pao u svom uglu nakon treće runde, a borba je odmah prekinuta.

Naime, Hardi je imao napad astme, borio se za dah i tražio inhalator, a članovi tima su pokušavali da mu pomognu.

I, dok Amerikanac, koji je inače bio NFL igrač i UFC borac, nije mogao da diše, Gončarov je ogrnuo rusku zastavu i na taj način proslavio pobedu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

