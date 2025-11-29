Slušaj vest

- Imaju veći pritisak od nas, to je sigurno. Treba da uđemo u utakmicu mirne glave i da ponovimo 45 minuta igre iz meča sa Islandom. Verujem da možemo da iznenadimo, samo da budemo borbene, uz jaku odbranu i naše golmane možemo dobro da igramo - rekla je Krpež-Šlezak, prenosi Rukometni savez Srbije.

Posle pobeda protiv Urugvaja i Islanda, rukometašice Srbije sutra igraju protiv Nemačke poslednju utakmicu u grupi C Svetskog prvenstva.

Biće to borba za prvo mesto i nova dva boda, a tim koji bude trijumfovao preneće u narednu rundu četiri boda.

- Moramo da se vraćamo nazad jer i one mnogo trče i znaju sve da kazne. Nemamo šta da izgubimo, osvojili smo dva boda koja su bila najbitnija, tako da možemo mirne glave dalje - rekla je Krpež-Šlezak.

Junak pobede nad Islandom, Jovana Risović odbranila je tri zicera u poslednja dva minuta i donela pobedu Srbiji.

- To je za nas finale. Moramo da damo poslednji atom snage i suprotstavimo se jakom domaćinu. Mislim da je ključ u timskoj igri, moramo da pomognemo jedna drugoj. Nemice će imati veći pritisak, jer mi nemamo šta da izgubimo, pa možemo da igramo rasterećeno - rekla je Risović.

Utakmica je na programu u nedelju od 18 časova u Štutgartu.

