Bila je ovo treća pobeda Pjastrija u sprint trkama u karijeri, prva ove sezone.

Pjastri je slavio ispred Džordža Rasela u Mercedesu, i klupskog kolege Landa Norisa, vodećeg u generalnom plasmanu.

Četvrto mesto osvojio je vozač Red Bula Maks Verstapen, a bodove su još osvojili i Juki Cunoda, Kimi Antoneli, Fernando Alonso i Karlos Sainc.

Dve trke pre kraja, Noris na prvoj poziciji ima 396 bodova, sledi Pjastri sa 374, dok Vestapen ima 371 bod.

Kvalifikacije za Veliku nagradu Katara na programu su danas od 19.00, dok je start trke zakazan za sutra u 17.00.

(Beta)

