Ovo je bila prva borba Marka Bojkovića posle poraza od Miloša Janičića, a održana je u Areni u Varaždinu.

Protivnik srpskog borca bio je Donovan Desmae iz Belgije, od kojeg je poražen!

U prvoj rundi Bojković i Desame razmenili su po par udaraca, ali runda je bila odmeravanje snaga. Bojković je uspeo da raskrvari Desmae.

U drugoj rundi konkretniji je bio Desmae, koji je pogađao Marka direktima, što je mnogima zaličilo na onaj tragični meč sa Janičićem.

Treću rundu, obeležili su direkti Desmae u glavu Marka Bojkovića.

Desmae je na kraju slavio podeljenom sudijskom odlukom.