Najefikasnija u ekipi Vojvodine bila je Anja Švec sa pet golova, dok je Julija Šavčenko dodala četiri pogotka.

U ekipi Palilule dvostruki strelac bila je Ana Andrejić.

Finale Kupa Srbije u konkurenciji vaterpolista biće odigrano večeras od 20 časova između ekipa Novog Beograda i Šapca.

(Beta)

