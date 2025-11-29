Vaterpolistkinje Vojvodine osvojile su svoju šestu uzastopnu titulu u Kupu Srbije, pošto su u finalu završnog turnira u Futogu pobedile Palilulu 17:3 (3:0, 5:2, 5:1, 4:0).
DOMINACIJA NOVOSAĐNAKI SE NASTAVLJA: Vaterpolistkinje Vojvodine osvojile šestu uzastopnu titulu u Kupu Srbije
Najefikasnija u ekipi Vojvodine bila je Anja Švec sa pet golova, dok je Julija Šavčenko dodala četiri pogotka.
U ekipi Palilule dvostruki strelac bila je Ana Andrejić.
Finale Kupa Srbije u konkurenciji vaterpolista biće odigrano večeras od 20 časova između ekipa Novog Beograda i Šapca.
(Beta)
