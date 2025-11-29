Slušaj vest

Karijeru je započeo kao dopisnik "Sporta", a osnivač je prvog sportskog portala na jugu Srbije, Sportske strane juga.

Bio je na funkciji predsednika Leskovačkog saveza sportova.

"Kolege će ga pamtiti kao vrednu, požrtvovanu i vedru osobu, uvek spremnu da pomogne. Iza sebe je ostavio dva sina, suprugu i majku", navodi Jugpress.

Sahrana će biti u nedelju u 12.00, na leskovačkom Svetoilijskom groblju.

(Beta)

