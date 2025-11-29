Vaterpolisti Novog Beograda osvojili su svoju treću uzastopnu titulu u Kupu Srbije, pošto su u finalu završnog turnira u Futogu pobedili Šabac 12:7 (2:3, 4:1, 4:1, 2:2).
DOMINACIJA! Vaterpolisti Novog Beograda osvojili treću uzastopnu titulu u Kupu Srbije
Za najboljeg igrača turnira proglašen je vaterpolista Novog Beograda Miloš Ćuk.
Najefikasniji u ekipi Novog Beograda u finalu bili su Luka Gladović i Vasilije Martinović sa po tri gola.
U ekipi Šapca najefikasniji je bio Ognjen Stojanović sa dva pogotka.
Novi Beograd je večeras osvojio svoj ukupno treći trofej u Kupu Srbije.
