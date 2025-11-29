Slušaj vest

Za najboljeg igrača turnira proglašen je vaterpolista Novog Beograda Miloš Ćuk.

Najefikasniji u ekipi Novog Beograda u finalu bili su Luka Gladović i Vasilije Martinović sa po tri gola.

U ekipi Šapca najefikasniji je bio Ognjen Stojanović sa dva pogotka.

Novi Beograd je večeras osvojio svoj ukupno treći trofej u Kupu Srbije.

(Beta)

