Ovaj istorijski momenat dodatno dobija na značaju jer FIP ovim činom dobija svog 100. člana, čime Srbija postaje deo globalne padel porodice u jedinstvenoj i simboličnoj atmosferi kolevke ovog sporta.

Još veću težinu čitavom događaju daje činjenica da je Srbija jedina od 14 zemalja, kojima je članstvo priznato tokom Generalne skupštine FIP-a, koja je direktno unapređena u B kategoriju, preskačući standardnu C kategoriju koja se uobičajeno dodeljuje novim federacijama. Ovo je priznanje koje je u istoriji FIP-a dobio veoma mali broj zemalja.

Predsednik FIP-a, Luigi Carraro, posebno je pohvalio rad Srbije u prethodnom periodu: „Srbija je u 2025. godini pokazala izuzetan napredak, posvećenost i profesionalizam. Rezultati na nacionalnom i međunarodnom nivou zaslužuju najviše poštovanje, i zato pozivam sve članice da Srbiju svrstamo u višu – B kategoriju.”

Ova odluka potvrđuje veliki napredak u razvoju padela u Srbiji i rad Padel saveza Srbije – kroz organizaciju nacionalnih i međunarodnih turnira, razvoj sportskog sistema i promociju padela ne samo u Srbiji, već i u regionu. Direktno članstvo Srbije u B kategoriji donosi i privilegije koje nove članice čekaju nekoliko godina: veći uticaj u međunarodnim telima, širu saradnju sa federacijama iz celog sveta i bolju poziciju za organizaciju najvećih FIP događaja.

Padel savez Srbije je tek krajem novembra prethodne godine dobio zvanično priznanje Ministarstva sporta kao nacionalni sportski savez. Sada, samo godinu dana kasnije, Srbija dobija i veliko međunarodno priznanje.

Ulazak Srbije u FIP baš u Akapulku, mestu gde je padel nastao pre više od 50 godina, predstavlja snažan i simboličan trenutak koji označava početak nove faze

