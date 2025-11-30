Slušaj vest

Bojković je, na FNC 25 događaju u Varaždinu izgubio od Donovana Desmea podeljenom sudijskom odlukom nakon tri runde.

To je drugi uzastopni poraz Marka Bojkovića nakon što je u maju 2025. godine izgubio od Janičića.

Upravo Janičić je prozvao srpskog borca nakon nove izgubljene borbe.

- Inače, Bojković je posle našeg meča kupio novog Mercedesa kao svaki pravi Balkanac, zašto trošiti krvavo zarađene pare na putovanje, treninge, kad samo kupiš novi auto i baja si. Kupi sad nekog Roleksa i kožnu jaknu i neke Prada naočare, nijedna neće moći da ti odoli u Galeriji. I nemoj nikad da promeniš onog Huberta, najbolje ti drži fokusere - poručio je Janičić putem društvene mreže Instagram.

Rivalitet između dvojice boraca je veliki, a nakon borbe u maju najavili su da bi mogao da se desi i revanš.

Bojković je nakon loše odrađene borbe protiv fantastičnog Janičića priznao grešku u taktici i pripremi borbe. Nakon poraza od Belgijanca se još uvek nije oglašavao.

