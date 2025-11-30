Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Srbije od 18 časova igra protiv Nemačke meč trećeg kola grupe C na Svetskom prvenstvu u Štutgartu.

Srbija je u prvom kolu pobedila Urugvaj 31:19, dok je u drugom kolu bila bolja od Islanda (27:26). Rukometašice Nemačke su u prvom kolu nadigrale Island 32:25, a u drugoj rundi bila je bolja od Urugvaja 32:18.

Rukometašice Srbije i Nemačke su obezbedile plasman u narednu fazu takmičenja na SP.

"Imaju veći pritisak od nas, to je sigurno. Treba da uđemo u utakmicu mirne glave i da ponovimo 45 minuta igre iz meča sa Islandom. Verujem da možemo da iznenadimo, samo da budemo borbene, uz jaku odbranu i naše golmane možemo dobro da igramo. Moramo da se vraćamo nazad jer i one mnogo trče i znaj usve da kazne. Nemamo šta da izgubimo, osovjili smo dva boda koja su bila njabitnija, tako da možemo mirne glave dalje", izjavila je kapiten reprezentacije Srbije Katarina Krpež-Šlezak.

U prvom meču trećeg kola grupe C, od 15.30 časova sastaće se Island i Urugvaj.

