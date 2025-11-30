Slušaj vest

Oni su kroz dvodnevni program razmenili iskustva, predstavili planove za 2026. godinu i razgovarali o daljem razvoju srpske atletike.

Tokom programa, održane su prezentacije i stručna predavanja iz oblasti trenerskog rada, antidoping edukacije, takmičarskih pravila i kalendara za narednu sezonu. Posebnu pažnju privukla su stručna izlaganja o bacanju koplja, koje je vodio Sead Krdžalić, kao i predavanje Ivana Ćuka o norveškoj metodi treninga za srednje i duge pruge, jednoj od najefikasnijih savremenih trenažnih metodologija.

U subotu uveče, na svečanoj večeri, dodeljene su plakete najuspešnijim trenerima u 2025. godini, čime je simbolično zaokružena još jedna sezona rada trenerske organizacije.

Foto: Sas

Drugog dana manifestacije, selektor Edin Zuković predstavio je plan rada i kriterijume za predstojeću takmičarsku godinu, a zatim je održan i tradicionalni „okrugli sto” posvećen razmeni iskustava najiskusnijih trenera Srbije.

Obraćanje kandidata za predsednika Srpskog atletskog saveza

Kao I svake godine, Dane atletike otvorio je izveštajem od prethodne godine, direktor Srpskog atletskog saveza, a danas kandidat za predsednika SAS, Slobodan Branković, koji je istakao da ima veliku i jasnu podršku članova Skupštine, te da ulazi u proces izbora sa jasnom vizijom daljeg unapređenja sistema.

On je podsetio da će se vanredni izbori održati 16. decembra, dok je rok za prijavu kandidata 4. decembar, naglasivši da je pred atletikom važan period u kojem je ključno očuvati stabilnost i kontinuitet razvoja.

Foto: Sas

U govoru je istakao da je u prethodnih 17 godina rada Saveza urađeno više nego ikada u savremenoj istoriji srpske atletike.

- U narednom periodu moj fokus biće jačanje klubova, unapređenje infrastrukture, razvoj stručnog kadra i snažna podrška našim reprezentativcima. Pred nama su velika međunarodna takmičenja: Evropsko prvenstvo u krosu 2026. godine, Evropsko prvenstvo u trčanju 2027.godine, Zlatni Belgrade Indoor Meeting i veliki projekti, uključujući Nacionalni atletski stadion.

Dani atletike u Kuli još jednom su potvrdili važnost kontinuirane edukacije, zajedništva i udruženog rada svih segmenata srpske atletike, kao i potrebu da se očuva stabilan sistem koji je iznedrio najveće rezultate u istoriji ovog sporta u našoj zemlji.

Bonus video: