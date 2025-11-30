Slušaj vest

Kako je saopštio Savez, zlatne medalje osvojili su Nikola Todorović u kategoriji do 81 kilograma, Aleksandra Rapaić (70 kilograma) i Lea Blagojević u disciplini lou-kik u kategoriji preko 70 kilograma.

Srebrne medalje osvojili su Aleksandra Krstić (70 kilograma) u disciplini K1 i Veljko Mićović (81 kilogram) u disciplini ful-kontakt.

Troje srpskih reprezentativaca osvojili su bronzane medalje Boban Nikolić (57 kilograma) u disciplini lou-kik, Milana Bjelogrlić (65 kilograma) u disciplini K1 i Teodora Vidić (65 kilograma) u disciplini ful-kontakt.

Selektor kik-boks reprezentacije Srbije Siniša Vladimirović izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima.

- Svetski šampionat bio je izuzetno težak i naporan. Učestvovao je rekordno veliki broj takmičara, čak oko 2.000 kik-boksera iz celog sveta i konkurencija je zaista bila žestoka. Ovakvom rezultatu i broju medalja smo se nadali znajući koliki će izazov biti doći do nekog od odličja, jer u svakoj od kategorija bilo je po petnaestak a neretko i više od 20 takmičara - rekao je Vladmirović.

On je pohvalio sve srpske reprezentativce.

Svi do jednog su se izuzetno borili i pružili su maksimum u ovom trenutku. Ostaje žal što Damjan Memedovski zbog teškog virusa koji je dobio po dolasku u Abu Dabi nije mogao da nastupi u disciplini lou-kik. Takođe, posebnu zahvalnost dugujem trenerima nacionalnog tima Dejanu Paviću, Milošu Milutinovu i Vladimiru Bogoviću koji su motivisali takmičare i zaista uložili veliki trud u svakom meču kako bi našim takmičarima pružili neophodnu podršku - naveo je Vladimirović.

