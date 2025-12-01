"Osećam se sjajno, izuzetno sam ponosan. Mislim da smo imali sjajan vikend. Juče nije bilo idealno, čekao nas je posao, ali sam osećao mnogo samopouzdanja da ćemo imati bolid da danas završimo posao. To je bio glavni cilj, da osvojimo 25 bodova, da pobedimo. Dugo smo ovo čekali, ali mislim da smo obavili dobar posao, tokom pauze obavili dobru analizu, takođe i tokom vikenda. Pokazali smo da sve imamo pod kontrolom. Još nije gotovo, imamo Abu Dabi, cilj je da ostvarimo isto", rekao je Fornaroli za sajt takmičenja.