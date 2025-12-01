FORMULA 2: Italijan Leonardo Fornaroli novi šampion
Vozač ekipe Invikta Leonardo Fornaroli osvojio je danas šampionsku titulu u Formuli 2, pošto je zauzeo drugo mesto u trci za Veliku nagradu Katara.
Fornaroli je startovao sa pol pozicije, ali je trku ipak završio kao drugi, sa 1,265 sekundi zaostatka za pobednikom Viktorom Martinsom iz ekipe ART Gran pri.
Uoči poslednjednjeg trkačkog vikenda u Abu Dabiju, 20-godišnji Fornaroli ima 221 bod, 41 više od pratilaca Rišara Vershora iz MP Motosporta i Džeka Kroforda iz ekipe DAMS.
Oni su današnju trku završili na šestom, odnosno 11. mestu.
Fornaroli je prošle sezone bio šampion Formule 3.
"Osećam se sjajno, izuzetno sam ponosan. Mislim da smo imali sjajan vikend. Juče nije bilo idealno, čekao nas je posao, ali sam osećao mnogo samopouzdanja da ćemo imati bolid da danas završimo posao. To je bio glavni cilj, da osvojimo 25 bodova, da pobedimo. Dugo smo ovo čekali, ali mislim da smo obavili dobar posao, tokom pauze obavili dobru analizu, takođe i tokom vikenda. Pokazali smo da sve imamo pod kontrolom. Još nije gotovo, imamo Abu Dabi, cilj je da ostvarimo isto", rekao je Fornaroli za sajt takmičenja.
Narednog vikenda u Abu Dabiju biće odlučen šampion u konkurenciji konstruktora, prva je Invikta sa 296 bodova, ispred Hajtek TGR sa 261 i Kampos Rejsinga sa 239 bodova.