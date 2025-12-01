Slušaj vest

Srpski strelci su dominirali drugog dana omladinskog turnira Velika nagrada Smedereva/Valter kup.

Od mogućih devet osvojili su šest zlatnih medalja, kao i nekoliko srebrnih i bronzanih odličja.

Drugog dana su se strelci puškom nadmetali u pojedinačnoj konkurenciji po uzrasnim kategorijama, a održano je i takmičenje miks parova pištoljem.

Momci i devojke pred kojima je budućnost srpskog streljaštva su izborili čak pet pojedinačnih najsjajnijih odličja puškom.

Evropski juniorski prvak, Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813) je opravdao ulogu favorita u kategoriji juniora (do 21 godina), pobedivši sa 632,7 krugova, što je bio i najbolji rezultat dana. Stefan Agović („Dragan Jevtić Škepo“) je bio prvi, a Marko Ćulibrk (Novi Beograd-Ušće) treći među mlađim juniorima (do 18 godina).

Nade srpskog streljaštva su pobedile u sve tri kategorije puškom za devojke. Najbolji rezultat, 632,1 krug, zabeležila je Ljiljana Cvetković (Niš 1881), za ubedljiv trijumf u konkurenciji juniorki. Vredno ostvarenje je zabeleila i Anđelija Stevanović, koja je sa 631,3 kruga, pobedila među mlađim juniorkama. Natalija Živković (Kolubara) je bila najpreciznija među kadetkinjama.

Do pojedinačnih odličja su došle i Sofija Adamović (Jedinstvo), drugoplasirana kadetkinja, i Srna Aranđelović („Čika Mata“), bronzana mlađa juniorka.

Srpski klubovi su osvojili sve tri medalje u ekipnom takmičenju muškaraca puškom. Pobedilo je Pančevo, ispred Jagodine 92 i Smedereva. Devojke „Čika Mate“ su izborile bronzu u ženskom timskom plasmanu.

Mešoviti par pištoljem, Tea Mikec (Policajac)/Marko Ninković (Pančevo 1813) je zaslužio bronzu. Tea i Marko su u uzbudljivom duelu za treće mesto pobedili drugi tim Bugarske 16:14 u poenima.

Vazdušna puška, muškarci, pobednici i srpski strelci osvajači medalja – Do 16 godina: 1. Amir Memišević (BiH) 624,3... Do 18 godina: 1. Stefan Agović (Srbija, „Dragan Jevtić Škepo“) 621,7... 3. Marko Ćulibrk (Novi Beograd-Ušće) 616,0... Do 21 godine: 1. Aleksa Rakonjac (Srbija, Pančevo 1813) 632,7... Ekipno (sve kategorije zajedno): 1. Pančevo 1.796,0, 2. Jagodina 92 1.788,7, 3. Smederevo 1.788,2...

Vazdušna puška, devojke, pobednice i srpske takmičarke sa medaljama- Do 16 godina: 1. Natalija Živković (Srbija, Kolubara) 626,5, 2. Sofija Adamović (Jedinstvo) 623,1... Do 18 godina: 1. Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“, Srbija) 631,3... 3. Srna Aranđelović („Čika Mata“) 629,1... Do 21 godine: 1. Ljiljana Cvetković (Srbija, Niš 1881) 632,1... Ekipno (sve kategorije zajedno): 1. Bugarska 1.877,7, 2.Holandija 1.866,6, 3. „Čika Mata“ 1.849,8...

Vazdušni pištolj, miks: 1. Moldavija 1, 2. Bugarska 1, 3. Policajac/Pančevo 1813 (Tea Mikec/Marko Ninković)