Kik-boks reprezentacija Srbije ostvarila je veliki uspeh na seniorskom Svetskom prvenstvu u Abu Dabiju osvajanjem osam medalja. Naši najbolji kik-bokseri sa planetarnog šampionata vratili su se sa tri zlata dva srebra i tri bronze. Najsjanijim odličjem okitili su se Nikola Todorović (81kg) u disciplini K1, Aleksandra Rapaić (70kg) i Lea Blagojević (+70kg) u disciplini lou-kik.

Srebrne medalje osvojili su Aleksandra Krstić (70kg) u disciplini K1 i Veljko Mićović (81kg) u disciplini ful-kontakt, dok su do bronze stigli Boban Nikolić (57kg) u disciplini lou-kik, Milana Bjelogrlić (65kg) u disciplini K1 i Teodora Vidić (65kg) u disciplini ful-kontakt.

Selektor kik-boks reprezentacije Srbije Siniša Vladimirović izrazio je veliko zadovoljstvo ostvarenim rezultatima:

„Svetski šampionat bio je izuzetno težak i naporan. Učestvovao je rekordno veliki broj takmičara, čak oko 2000 kik-boksera iz celog sveta i konkurencija je zaista bila žestoka. Ovakvom rezultatu i broj medalja smo se nadali znajući koliki će izazov biti doći do nekog od odličja, jer u svakoj od kategorija bilo je po petnaestak a neretko i više od 20 takmičara“, rekao je Vladmirović.

On je pohvalio sve naše reprezentativce:

„Svi do jednog su se izuzetno borili i pružili su svoj maksimum u ovom trenutku. Ostaje žal što Damjan Memedovski zbog teškog virusa koji je dobio po dolasku u Abu Dabi nije mogao da nastupi u disciplini lou-kik. Takođe, posebnu zahvalnost dugujem trenerima nacionalnog tima Dejanu Paviću, Milošu Milutinovu i Vladimiru Bogoviću kosi su motivisali takmičare i zaista uložili veliki trud u svakom meču kako bi našim takmičarima pružili neophodnu podršku“, zaključio je Vladimirović.