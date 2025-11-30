Slušaj vest

Vozač Red Bula Maks Verstapen pobednik je večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Katara, čime je trku pre kraja šampionata smanjio razliku za vodećim u generalnom plasmanu Landom Norisom iz Meklarena na 12 bodova.

Verstapen, četvorostruki uzastopni svetski prvak, na stazi Lusail upisao je jubilarni 70. trijumf u karijeri, ujedno sedmi ove sezone.

Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Oskar Pjastri, a treće mesto pripalo je vozaču Vilijamsa Karlosu Saincu.

Četvrti je kroz cilj prošao Noris, dok je petu poziciju zauzeo vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli.

Bodove su osvojili još Džordž Rasel iz Mercedesa, Fernando Alonso iz Aston Martina, Šarl Lekler iz Ferarija, vozač Rejsing bulsa Lijam Loson, kao i vozač Red Bula Juki Cunoda.

Šansu da osvoji prvu titulu u Formuli 1 trku pre kraja imao je Noris, a podršku mu je pružio legendarni engleski fudbaler Dejvid Bekam, koji je trku pratio u boksu Meklarena.

Trku je sa prve pozicije počeo Pjastri, iza njega se našao Noris, dok je Verstapen zauzeo treće mesto na startu.

Sa četvrtog i petog mesta trku su krenli vozači Mercedesa Rasel i Antoneli, dok su vozači Ferarija Lekler i Luis Hamilton posle loših kvalifikacija počeli sa 10. i 17. mesta.

Većina vozača trku je počela na srednje tvrdim gumama, sa izuzetkom Nika Hulkenberga iz Zaubera i Hamiltona, koji su krenuli na mekim gumama.

Start trke doneo je promenu na drugoj pozciji, pošto je Verstapen obišao Norisa, dok je Rasel pao sa četvrtog na sedmo mesto.

Antoneli je preuzeo četvrto mesto od timskog kolege, dok su na petom i šestom mestu bila dva španska vozača - Sainc i Alonso.

Hamilton je meke gume iskoristio i napredovao za tri pozicije, a Hulkenberg je obišao Leklera i preuzeo 10. poziciju.

Pjastri je bez većih problema kontrolisao tempo u trci, a prvo veće uzbuđenje viđeno je u sedmom krugu, kada je u borbi za deveto mesto došlo do kontakta između Pjera Gaslija iz Alpine i Hulkenberga.

Vozač Zaubera je nakon incidenta završio van staze, a direkcija trke se odlučila da pošalje vozilo bezbednosti.

To je većina vozača, izuzev dvojca iz Meklarena, iskoristila da odu na zamenu guma, posle koje se Verstapen vratio na treće mesto, Sainc na četvrto, Antoneli na petu poziciju, a Alonso na šesto mesto.

Isak Hadžar iz Rejsnig bulsa je posle zamene guma zauzeo sedmo mesto, Rasel je bio osmi, a Lekler deveti.

U međuvremenu direkcija trke kaznila je sa dodatnih pet sekundi vozača Hasa Estebana Okona, zbog prebrzog starta.

Vozilo bezbednosti se povuklo u 11. krugu, a novi start nije doneo veća uzbuđenja.

Meklaren se odlučio za drugačiju strategiju u odnosu na druge timove, koja je uključivala odlazak u boks kako je prvobitno i planirano oko 25. kruga.

Upravo je u 25. krugu Pjastri otišao na promenu guma, vrativši se iza Antonelija i ispred Alonsa, a krug kasnije u boks je otišao i Noris, koji se vratio iza timskog kolege.

Verstapen je preuzeo prvo mesto u trci, dok su drugo i treće mesto preuzeli Sainc i Antoneli.

U 30. krugu Pjastri je sa unutrašnje strane napao i bez većih problema obišao Antonelija za treću poziciju.

Tri kruga kasnije većina vozača otišla je na poslednju, drugu zamenu guma, što je omogućilo Meklarenu da se vrati na prvo i drugo mesto.

Većina vozača prešla je na tvrde gume, uključujući i Verstapena, koji se na stazu vratio kao treći.

Holanđanin je smanjivao razliku u odnosu na drugoplasiranog Norisa, koji je u 37. krugu napravio i grešku, posle čega je Verstapenov zaostatak bio dve sekunde.

U 40. krugu kaznu od 10 sekundi dobio je vozač Hasa Oliver Berman, zbog greške mehaničara i nebezbednog puštanja iz boksa.

Verstapen je u međuvremenu razliku za Norisom smanjio na ispod jedne sekunde, a u boks u 43. krugu (14 krugova pre kraja) odlazi Pjastri.

Australijanac se vratio na treće mesto sa 17,5 sekundi zaostatka za Verstapenom, pa je Noris ostao duže na stazi, omogućivši da timski kolega dodatno smanji razliku.

Drugo odustajanje u trci viđeno je u 43. krugu, kada se povukao Berman.

Noris je na poslednju zamenu pneumatika otišao u 45. krugu, a na stazu se vratio kao peti, iza Sainca i Antonelija.

Verstapen je u završnici trke imao veliku prednost u odnosu na Pjastrija, dok je Noris pokušavao da obiđe Antonelija, što je i učinio u poslednjem, 57. krugu, nakon greške italijanskog vozača.

U 56. krugu bez bodova je ostao Hadžar, nakon što je probušio gumu, pa je sa šestog mesta pao na začelje.

U generalnom plasmanu vodi Noris sa 408 bodova, drugi je Verstapen sa 396 bodova, dok trećeplasirani Pjastri ima 392 boda.

Poslednja trka u šampionatu vozi se naredne nedelje u Abu Dabiju.