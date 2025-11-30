Srbija je u Štutgartu ostvarila dve pobede, a u naredni krug u Dortmund prenosi dva boda
SRBIJA UBEDLJIVO PORAŽENA OD NEMAČKE: U drugi krug prenose dva boda
Rukometašice Srbije poražene su od Nemačke u poslednjem meču grupe C 31:20 (17:10) na Svetskom prvenstvu.
Rukometašice Srbije Foto: RSS, Kolektiff
Srbija je u Štutgartu ostvarila dve pobede, a u naredni krug u Dortmund prenosi dva boda.
Četa Hosea Ignasija Pradesa ukršta sa grupom D.
U novostvorenoj grupi Nemačka jedina ima maksimalna četiri boda, dok Srbija, Španija, Crna Gora i Farska Ostrva imaju po dva boda.
