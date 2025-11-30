Slušaj vest

Američka skijašica Mikaela Šifrin pobedila je večeras u slalomskoj trci, koja je u okviru Svetskog kupa vožena u američkom Koper Mauntinu.

Šifrin je na domaćoj stazi upisala i treću ovosezonsku pobedu u slalomu na isto toliko takmičenja, a zabeležila je i 104. trijumf u Svetskom kupu.

Ona je slavila u ukupnom vremenu od 1:48,75 minuta, dok je drugoplasirana nemačka takmičarka Lena Dir za pobednicom zaostala 1,57 sekundi.

Na poslednje mesto pobedničkog podijuma popela se predstavnica Albanije Lara Kolturi sa 1,85 sekundi zaostatka za Šifrin.

U poretku slaloma Šifrin vodi sa maksimalnih 300 bodova, druga je Kolturi sa 220 bodova, a treća Dir ima 166 bodova.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa Šifrin vodi sa 368 bodova, Kolturi na drugom mestu ima 278 bodova, dok Dir na trećem mestu ima 224 boda.

Skijašice takmičenje u Svetskom kupu nastavljaju narednog vikenda, kada su u kanadskom Tremblanu na programu dva veleslaloma.