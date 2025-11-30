Slušaj vest

Spektakularnom trkom u Dohi za Veliku nagradu Katara, Formula 1 je stigla na korak od završetka više nego uzbudljive sezone.

Vozač Red Bula Maks Verstapen pobednik je večerašnje trke, čime je dodatno zakomplikovao priču oko šampionske titule.

Do kraja sezone je ostala jedna trka, ona u Abu Dabiju naredne nedelje.

U generalnom plasmanu vodi Lando Noris iz Meklarena sa 408 bodova, drugi je Verstapen sa 396 bodova, dok trećeplasirani takođe vozač Meklarena Oskar Pjastri ima 392 boda.

Na trci u Kataru drugo mesto zauzeo je Pjastri, a treće mesto pripalo je vozaču Vilijamsa Karlosu Saincu.

Četvrti je kroz cilj prošao Noris, dok je petu poziciju zauzeo vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli.

Bodove su osvojili još Džordž Rasel iz Mercedesa, Fernando Alonso iz Aston Martina, Šarl Lekler iz Ferarija, vozač Rejsing bulsa Lijam Loson, kao i vozač Red Bula Juki Cunoda.

Naravno, Formula 1 nije samo zanimljiva zbog trkačkog dela. Tri dana predstavljaju pravi spektakl, što se moglo videti na svakom koraku. Gomila lasera i dronova stvarali su fantastičnu sliku na nebu.

Samu trku je pratilo 52.000 gledalaca, a tokom tri dana ukupno 154.973 gledalaca.

Među njima je bilo i mnogo poznatih lica. Kraj staze u Dohi je bio Novak Đoković, potom Dejvid Bekam koji je kao velika podrška Landu Norisu, trku pratio iz boksa Meklarena. Bilo je tu još poznatih imena iz sveta sporta, poput Roberta Manćinija, Rija Ferdinanda, ali i muzičara poput frontmena Metalike Džejmsa Hetfilda.