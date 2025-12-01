Slušaj vest

Kapiten vaterpolista Novog Beograda Miloš Ćuk, posle osvojenog trećeg uzastopnog pehara u Kupu Srbije na konferenciji za medije je izrazio veliko zadovoljstvo što se tim posle rezultatske krize vratio u pobednički ritam.

Novobeograđani su u polufinalu završnog turnira u Futogu savladali Radnički iz Kragujevca sa 10:9, dok su u finalu ubedljivo pobedili Šabac rezultatom 12:7.

Ćuk je istakao da je ovaj trofej došao u zahtevnom trenutku za ekipu, ali i da predstavlja potvrdu kvalitetnog rada celog kolektiva.

“Izuzetno sam zadovoljan što smo posle lošeg perioda uspeli da iz svega toga izađemo jači i da se protiv dva izuzetno zahtevna rivala pokažemo u dobrom svetlu i da odbranimo Kup“, istakao je Ćuk uz čestitke ekipi, stručnom štabu i svim ljudima klubu na još jednom trofeju.

On je dodao da ekipa nije imala vremena ni da proslavi uspeh, jer ih već u utorak na bazenu SC „11. april“ čeka duel Lige šampiona sa splitskim Jadranom.

“Sport je surov, sa subotnjom utakmicom smo već zaboravili na Kup, koji nam je bio prva provera gde smo morali da pobedimo. Odmah se okrećemo Ligi šampiona, sutra već moramo da ponovimo dobru partiju i da zabeležimo pozitivan rezultat, jer u suprotnom imaćemo ogromnih problema da se plasiramo u narednu fazu elitnog takmičenja“.

Govoreći o predstojećem protivniku, Ćuk je ocenio da se dva tima izuzetno dobro poznaju:

„Igrali smo sa Jadranom mnogo puta poslednjih godina. Moramo da obratimo pažnju na njihove udarne igle kao što su Fatović i Kragić, a na golu imaju Bijača koji im je stub odbrane. Ključ će biti naša energija. Ako budemo uspostavili energiju kao proteklog vikenda, verujem da nećemo imati problema. Ako budemo na 100 odsto svojih mogućnosti, možemo da igramo sa svakim. Ako to ne bude slučaj, vrlo smo ranjivi. Verujem da ćemo sutra biti na potrebnom nivou i završiti polusezonu na najbolji način“, rekao je Ćuk.

Član stručnog štaba i tim menadžer kluba Slavko Gak poručio je da je ekipa zaslužila čestitke za način na koji je fizički i mentalno odgovorila na izazove i odbranila trofej.

„Momci su izvukli poslednji atom energije da osvoje trofej i donesu ga kući. Za svaku pohvalu je sve što su uradili ovog vikenda“, rekao je

Gak. On je podsetio da Novi Beograd u utorak igra utakmicu koja može da odredi evropsku sudbinu tima:

“Čeka nas težak meč protiv splitskog Jadrana, da pokušamo i tu da ispravimo neke loše rezultate i da sa decembrom počnemo bolju evroligašku priču. Eventualna pobeda protiv Splićana nas ostavlja u borbi za plasman među najboljih osam timova u Evropi. Nemamo prava na grešku, kao što je nismo imali ni u Kupu. Bićemo, verujem, pravi sutra, spremni da damo svoj maksimum u ovom momentu i da nastavimo da verujemo da u februaru možemo da tražimo plasman u dalji tok Lige šampiona“.

Potpredsednik kluba i legenda srpskog vaterpola, ujedno i trener golmana u Novom Beogradu, Aleksandar Šoštar naglasio je da je kontinuitet rada ključ svih rezultata.

„Još jednom se pokazalo da rad donosi rezultat, a svaka titula je važna. Postojale su različite priče i sumnje u vezi sa sastavom ekipe i našim ambicijama. Ne bi se srušio svet da Novi Beograd nije osvojio Kup, ali ovo je potvrda kvaliteta rada, igrača i stručnog štaba“ rekao je Šoštar.

On je podsetio da su usponi i padovi normalni u dugoj sezoni: - Sezona traje osam-devet meseci i krize su sastavni deo. Najvažnije je da ekipa da maksimum onda kada je to najpotrebnije. To je bilo ovog vikenda, biće i sutra protiv Jadrana, biće u februaru kada sledi nastavak takmičenja. Ovaj trofej je samo početak, jer su ambicije kluba velike”.

Šoštar je poručio da se očekuje nastavak ozbiljnog rada i borbe u svim predstojećim utakmicama:

- Ne želimo da stvaramo pritisak, ali ako nastavimo ovako ozbiljno da radimo, logično je da se nadamo pobedama u svakom duelu. Kako će biti, zavisi i od onoga što pokaže protivnik, ali ono što je do nas — biće urađeno“ rekao je Šoštar.

Utakmica Lige šampiona Novi Beograd – Jadran Split igra se u uotrak od 20.30 časova na bazenu „11. april“. U drugom meču B grupe Lige šampiona, Pro reko u sredu od 18.30 dočekuje Jadran iz Herceg Novog. Na tabeli vodi Pro reko sa 12 bodova, Jadran iz Herceg novog je na drugom mestu sa šest bodova, dok su Novi Beograd i splitski Jadran na deobi treće pozicije sa po tri osvojena boda.

