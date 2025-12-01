Slušaj vest

Rukometaši Partizana doputovali su u Šafhauzen, gde će u utorak od 20.45 odigrati poslednji meč grupne faze Lige Evrope protiv Kadetena.

Šampion Srbije je lider grupe H sa šest bodova, slede Nekse i Ademar Leon sa po pet, dok je švajcarski tim na poslednjem mestu sa četiri boda. Sve četiri ekipe imaju šansu za prolaz dalje, a s obzirom na to da u istom terminu Nekse dočekuje Ademar Leon, pratićemo uzbudljivu borbu za plasman u TOP16.

Trener Đorđe Ćirković podsetio je na pređeni put do sada.

"Sutra završavamo seriju teških utakmica, koja je počela četvrtog novembra u Aranđelovcu – devet odigranih mečeva u 29 dana. Mislim da dosadašnji period možemo oceniti kao uspešan. Međutim, što se tiče evropskog puta, pamtiće nas po rezultatu koji ostvarimo u Šafhauzenu. Postoji kulminacija umora, problema, ali pred nama je cilj koji možemo da dohvatimo i on je mnogo važniji od svega. Mislim da ćemo sve te izazove i probleme uspeti da prevaziđemo i nađemo dodatnu snagu u podršci koju očekujemo ovde".

Kadeten odlučujuće kolo dočekuje sa imperativom pobede, a trener Partizana smatra da će mentalna priprema igrati veliku ulogu u sutrašnjem duelu.

"Treba izboriti pozitivan rezultat protiv ekipe koja je izuzetno kvalitetna, organizovana, dobro vođena. Kadeten ima nekoliko pojedinaca koji bi sa ovakvim učinkom igrali u Ligi Šampiona, u to sam potpuno siguran. Ne možemo dobiti takvu ekipu sa nekom osrednjom partijom, potreban je učinak sedam do osam igrača, da budu maltene na sto posto, kako bismo se nadali nekom uspehu. Lično razmišljam kao trener, kada dođe jedan ovako bitan, odlučujući meč, um postavlja granice. Ako je um spreman da uradi sve što poželite, onda ćete to i uraditi, pod uslovom da verujete u uspeh. To je po mom mišljenju ključ sutrašnje utakmice, da ne prestajemo da verujemo ni u jednom trenutku i, kako god se završi meč, ja neću promeniti mišljenje o ovim momcima koje vodim"