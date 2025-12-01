Slušaj vest

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek istakao je:

Foto: SSS

- Ono što obećamo, to i ispunimo. Žao mi je što se na ovu nagradu čekalo dugo, ali najbitnije je da je ona sada realizovana. Zato bih se zahvalio prijaljima iz Meridian fondacije bez kojih bi izgradnja terena bila još teža. Hvala i gradu Kraljevu na podršci i pomoći. Ne smem da zaboravim da se zahvalim takmičarima Seoskih igara SSS Miločaja koji su u svakoj disciplini promovisali fer i sportsko ponašanje pre svega. Hvala i našim kolegama iz Sportskog saveza Kraljeva sa kojima negujemo dugogodišnju odličnu saradnju. Naša zamisao kada smo pokrenuli takmičenje i jeste bila da manja mesta dobijaju terene gde će moći da se rekreiraju i treniraju. Svi smo svesni da je sport ono što nas uči pravim vrednostima, fer-pleju - da je sport ono što nas sve spaja. Nadam se da će na ovom terenu stasavati neki novi šampioni – rekao je Štefanek.

Foto: SSS

Te 2021. godine ekipa Miločaja osvojila je drugo mesto na republičkom finalu Seoskih igara Sportskog saveza Srbije u Ubu. Ali kako je prvoplasirana ekipa već u 2020. godini osvojila glavnu nagradu – teren, nagrada je pripala Miločajcima.

Foto: SSS

Gradonačelnik grada Кraljeva dr Predrag Terzić je istakao rezultate lokalne samouprave u promociji sporta u seoskim područjima i ulaganje u sportsku infrastrukturu na teritoriji grada.

Foto: SSS

- U razgovoru sa meštanima saznali smo da planiraju da izgrade i tribinu i osvetle teren, tako da sam siguran da će se ovde održavati različita takmičenja, ali i noćni turniri tokom leta. Važno je ulagati u sportsku infrastrukturu, i to ne samo u centru grada, već i u prigradskim naseljima i na seoskom području - poručio je gradonačelnik dodajući:

Foto: SSS

- Grad je prethodne godine uložio značajna finansijska sredstva kako bi izgradio dečja igrališta u Mataruškoj Banji, Кovačima, Vojnom naselju, iza Doma društvenih organizacija. Ulagali smo finansijska sredstva u osvetljenje fudbalskih terena na seoskom području, tako da gotovo svake godine osvetlimo nova četiri terena, a verujem da će i ovaj teren mnogo značiti meštanima Miločaja, ali i okolnih sela.

Ova nagrada realizovana je zahvaljujući gradu Kraljevu, Sportskom savezu Srbije i Meridian fondaciji, čija je predstavnica Teodora Đedović istakla značaj ovakvih projekata:

- Drago mi je što prisustvujem otvaranju terena danas u Miločaju. Ovaj teren je rezultat naše saradnje sa Sportskim savezom Srbije koja već dugo traje. Raduje nas i nastavak saradnje koji otvara mnoge mogućnosti za unapređivanje klubova i uopšte srpskog sporta. Želim meštanima da lepo koriste ovaj teren, a Meridian će nastaviti da prati i buduće manifestacije.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek uručio je simboličan poklon predsedniku FK Miločajac Miši Mijatoviću – lopte i sportske rekvizite.