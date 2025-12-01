Slušaj vest

Rukometna reprezentativka Srbije Jovana Jovović izjavila je danas da ona i njene saigračice moraju da što pre zaborave na poraz od Nemačke i da kroz pobedu u predstojećoj utakmici glavne runde Svetskog prvenstva protiv selekcije Španije steknu motivaciju za svoje naredne mečeve.

1/4 Vidi galeriju Rukometašice Srbije startovale porazom na EP Foto: Tanjug

"Moramo što pre da zaboravimo utakmicu sa Nemačkom i spremimo se za narednog rivala. Ukoliko osvojimo dva boda, to će nam dati snagu za svaki naredni duel. Moramo da se dignemo i budemo opet pravi tim. Šanse su nam velike", navela je Jovović, a preneo Rukometni savez Srbije (RSS).

Reprezentacija Srbije je danas stigla u Dortmund, gde će odigrati preostala tri meča glavne runde Svetskog prvenstva protiv selekcija Španije, Farskih ostrva i Crne Gore.

Reprezentacije Srbije i Španije su se poslednji put sastale 22. novembra ove godine na turniru u Norveškoj, a u tom duelu su španske rukometašice pobedile 29:27.

"Takva utakmica nikada više ne može da se ponovi. Igrale smo veoma loše poslednji deo meča kad smo napravile veliki broj tehničkih grešaka. Međutim, onih 45 minuta je bilo perfektno, nisu imale odgovor ni na jednu našu taktičku zamisao. Kad su promenile odbranu i počele da igraju duboko, tu su nas taktički matirale. Očekujem da će one pokušati da igraju igru kao što su tih 15 minuta, jer se nismo snašle, ali moraćemo to da ispravimo u ovom drugom meču. Nemamo mnogo vremena, ali moramo da ga iskoristimo na najbolji način i poštujemo dogovor iz svlačionice", dodala je Jovović.

Golman reprezentacije Srbije Gordana Petković rekla je da smatra da je njena ekipa kvalitetnija od selekcije Španije, ali da će joj za pobedu u predstojećem meču biti potrebna maksimalna koncentracija.

"Pre desetak dana smo sa njima igrale u Norveškoj i mislim da smo imale fantastičnih 45 minuta, ali je onda usledio period od 15-ak minuta veoma loše igre. To se neće ponoviti, moramo da se koncentrišemo i igramo našu igru, da ne pravimo tehničke greške i ne prosipamo lako lopte. Mislim da je kvalitet na našoj strani, samo to moramo da dokažemo na terenu", kazala je Petković.