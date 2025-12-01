to je to

Doskorašnji vaterpolista Crvene zvezdeMarko Petković napustio je klub!

Kako je preneo "Mozzart sport", Petkovć će karijeru nastaviti u Primorcu iz Kotora.

Marko Petković je poslednju utakmicu u crveno-belom odigrao na bazenu u Futogu protiv Jadrana iz Herceg Novog i postigao je dva pogotka.

U regionalnoj ligi je za Crvenu zvezdu bio strelac devet puta, a upisao je i pet asistencija, iznudio četiri isključenja, imao tri bloka i ukradene lopte tokom kratkog boravka u nekadašnjem osvajaču Lige šampiona.

