Crvena zvezda ostala bez kapitalca!
Doskorašnji vaterpolista Crvene zvezdeMarko Petković napustio je klub!
Kako je preneo "Mozzart sport", Petkovć će karijeru nastaviti u Primorcu iz Kotora.
Marko Petković je poslednju utakmicu u crveno-belom odigrao na bazenu u Futogu protiv Jadrana iz Herceg Novog i postigao je dva pogotka.
U regionalnoj ligi je za Crvenu zvezdu bio strelac devet puta, a upisao je i pet asistencija, iznudio četiri isključenja, imao tri bloka i ukradene lopte tokom kratkog boravka u nekadašnjem osvajaču Lige šampiona.
