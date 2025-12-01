Slušaj vest

Doskorašnji vaterpolista Crvene zvezdeMarko Petković napustio je klub!

Kako je preneo "Mozzart sport", Petkovć će karijeru nastaviti u Primorcu iz Kotora.

Marko Petković je poslednju utakmicu u crveno-belom odigrao na bazenu u Futogu protiv Jadrana iz Herceg Novog i postigao je dva pogotka.

U regionalnoj ligi je za Crvenu zvezdu bio strelac devet puta, a upisao je i pet asistencija, iznudio četiri isključenja, imao tri bloka i ukradene lopte tokom kratkog boravka u nekadašnjem osvajaču Lige šampiona.

Ne propustiteOstali sportoviPROTIV ŠPANIJE KLJUČNA UTAKMICA! Jovović: Moramo da zaboravimo meč sa Nemačkom i budemo opet pravi tim
Rukometašice Srbije
FudbalOPERACIJA "JOVAN MILOŠEVIĆ": Partizan na ispitu, Štutgart zacepio cenu!
Jovan Milošević
KošarkaNIKADA BESPOMOĆNIJEG ŽELJKA OBRADOVIĆA NISAM VIDEO! Čović: Pitanje je da li ga igrači vide, a kamoli slušaju...
čović 5.jpg
EvroligaNOVI SKANDALOZAN SNIMAK KOŠARKAŠA PARTIZANA! Navijači potpuno zgroženi - ovo je sramota šta oni rade (VIDEO)
Željko Obradović

BONUS VIDEO:

Zvezda Valensija poslednji aut Nikole Kalinića i Mekintajera Izvor: TV Arena sport/Screenshot