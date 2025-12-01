RUKOMETAŠI PARTIZANA NA JOŠ JEDNOM VELIKOM ISPITU: Čeka se ih težak meč u Evropi!
Rukometaši Partizana se kolo pre kraja grupne faze Lige Evrope nalaze na prvom mestu grupe sa šest bodova.
U poslednjem kolu Partizan sutra (20.45) gostuje u Šafhauzenu Kadetenu, dok će Nekse u Našicama ugostiti Leon.
U slučaju pobede, naši rukometaši će dalje proći kao prvi sigurno, dok će u slučaju remija dalje otići sa druge pozicije, osim ako bi nerešenim rezultatom bio okončan i meč izmedju Neksea i Ademar Leona. Tada bi dalje otišli, takodje, kao prvi.
Partizan može dalje čak i ako izgubi sa jednim ili dva gola razlike, pod uslovom da u meču izmedju Hrvata i Španaca neki tim slavi, tj. pod uslovom da se taj meč ne okonča nerešenim ishodom.
Eventualni krug sva četiri tima ne bi bio povoljan po Partizan zbog slabe gol-razlike, što bi značilo i eliminaciju iz takmičenja.
U Švajcarskoj se očekuje velika podrška za naš tim sa tribina, tako da nas očekuje pravo sportsko veče. Nadamo se sa pozitivnim ishodom.
BONUS VIDEO: