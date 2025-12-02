Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Srbije u utorak od 15.30 igra veoma važan meč na Svetskom prvenstvu.

Protivnik je selekcija Španije i naše devojke će morati do trijumfa kako bi zadržale šanse za plasman u narednu rundu.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na kanalima RTS 1 i Arena sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će pobediti u meču rukometašica Srbije i Španije?

Ne propustiteOstali sportoviPROTIV ŠPANIJE KLJUČNA UTAKMICA! Jovović: Moramo da zaboravimo meč sa Nemačkom i budemo opet pravi tim
Rukometašice Srbije
Ostali sportoviNAŠE RUKOMETAŠICE NESPREMNE ZA GRUBE NEMICE! Selektor otkrio uzrok prvog poraza na Svetskom prvenstvu
Hose Ignasio Prades
Ostali sportoviRUKOMETAŠICE PROTIV DOMAĆINA ZA PRVO MESTO U GRUPI! Srpkinje žele senzaciju: One su pod pritiskom - verujem da možemo da iznenadimo!
Rukometašice Srbije
Ostali sportoviKAPITENSKA NAJAVA UTAKMICE SRBIJA - NEMAČKA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Nemamo šta da izgubimo, možemo mirne glave...
190125_1.jpg

 BONUS VIDEO:

RK Partizan, Grobari, AEK, Rukomet Izvor: Kurir