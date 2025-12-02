Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Srbije u utorak od 15.30 igra veoma važan meč na Svetskom prvenstvu.

Protivnik je selekcija Španije i naše devojke će morati do trijumfa kako bi zadržale šanse za plasman u narednu rundu.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na kanalima RTS 1 i Arena sport Premium 1.

