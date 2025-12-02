Žensku rukometnu reprezentaciju Srbije zadesio je peh pred utakmicu protiv Španije.
VELIKI PEH ZA SRBIJU PRED VAŽNU UTAKMICU NA SVETSKOM PRVENSTVU! Selektor saznao lošu vest uoči meča protiv Španije
Rukometašice Srbije sastaju se ovog popodneva sa Španijom u 3. kolu grupe "2" Svetskog prvenstva u Nemačkoj.
Naš tim od 15.30 igra u Dortmundu, a loše vesti su se nastavile. Posle informacije da je bolesnu Tamaru Mandić morala da zameni Teodora Veličković, Srbija za utakmicu protiv Španije ne može da računa na Sanju Radosavljević.
Ona i dalje konkuriše za sastav na ostatku šampionata, ali nije poznato o kakvom stepenu povrede je reč.
Nakon dve odigrane utakmice, Srpkinje su na skoru od jedne pobede i jednog poraza.
