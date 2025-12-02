Slušaj vest

Rukometašice Srbije sastaju se ovog popodneva sa Španijom u 3. kolu grupe "2" Svetskog prvenstva u Nemačkoj.

Naš tim od 15.30 igra u Dortmundu, a loše vesti su se nastavile. Posle informacije da je bolesnu Tamaru Mandić morala da zameni Teodora Veličković, Srbija za utakmicu protiv Španije ne može da računa na Sanju Radosavljević.

Ona i dalje konkuriše za sastav na ostatku šampionata, ali nije poznato o kakvom stepenu povrede je reč.

Nakon dve odigrane utakmice, Srpkinje su na skoru od jedne pobede i jednog poraza.

